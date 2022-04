Grund zur Freude bei den Bridgerton-Fans! Vor wenigen Tagen startete nach langem Warten die zweite Staffel des beliebten Historien-Dramas auf Netflix. Neben Jonathan Bailey (33), der den ältesten Bridgerton-Sohn Anthony spielt, drehen sich die neuen Folgen auch um die Sharma-Schwestern Kate (Simone Ashley) und Edwina (Charithra Chandran). Wie Simone nun verriet, werde ihre Figur auch in der kommenden Season wieder dabei sein.

"Wir werden bald zurück sein! Anthony und Kate fangen gerade erst an", verkündete die Schauspielerin in einem Interview mit Deadline. Doch welche Rolle wird Kate in der dritten Staffel einnehmen? "Sie ist jetzt für den Haushalt zuständig und muss in große Fußstapfen treten", plauderte die 27-Jährige aus. Somit müssen die Fans in der kommenden Season also nicht auf den Vizegrafen und seine Ehefrau verzichten.

Und welche Wünsche hat Simone für ihre Figur? "Ich freue mich darauf, sie wachsen zu sehen. Ich glaube, ich würde gerne sehen, dass Kate viel mutiger und weniger eigensinnig ist und mehr Herz zeigt", erzählte die Seriendarstellerin. Zudem freue sie sich darauf, mehr von Kate und Anthonys Liebe zu sehen.

Liam Daniel / Netflix Simone Ashley als Kate Sharma und Jonathan Bailey als Anthony Bridgerton in "Bridgerton"

LIAM DANIEL/NETFLIX Simone Ashley und Jonathan Bailey in "Bridgerton"

Getty Images Simone Ashley, Seriendarstellerin

