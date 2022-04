Jetzt spricht Cindys Ex Klartext! Bei Love Island kam die Beauty vor wenigen Tagen in Bedrängnis: Bei einem Spiel wurde behauptet, dass sie vor zwei Wochen noch mit ihrem Freund im Urlaub gewesen sei. Tatsächlich räumte die Blondine ein: Sie ist erst seit Kurzem Single und war vor nicht allzu langer Zeit mit ihrem damaligen Partner auf Reisen – da habe es aber schon gekriselt. Jetzt meldete sich auch ihr Ex höchstpersönlich zu Wort!

In einem ausführlichen Instagram-Video erklärte Cindys Ex Max: "Wir waren nicht vor zwei Wochen im Urlaub. Wir waren zusammen im Urlaub – das ist keine Lüge. [....] Das Ganze ist jetzt knapp zwei Monate her." Ein romantischer Trip sei das allerdings nicht gewesen. "Zu diesem Zeitpunkt lief es bei uns nicht gut. Und auch schon deutlich davor lief es bei uns nicht gut", stellte der Influencer klar. Die Reise sei ein letzter Versuch gewesen, die Partnerschaft zu retten. "Nach diesem Städtetrip haben wir uns entschieden, dass wir einen Cut machen", betonte Max.

Böses Blut herrscht zwischen ihm und Cindy aber nicht. Auf freundschaftlicher Ebene verstehe man sich nach wie vor. "Es wäre komisch, einen Menschen, der drei Jahre wichtig war, einfach so aus dem Leben zu streichen", merkte Max an. Auch ihre "Love Island"-Teilnahme würde daran nichts ändern.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

RTLZWEI Cindy von "Love Island" Frühling 2022

Instagram / maxloeb Max Löb, Influencer

RTLZWEI/Thomas Reiner "Love Island"-Cindy bei einem Spiel

