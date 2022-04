Cheyenne Ochsenknecht (21) musste nach ihrem Umzug nach Österreich erst einmal neue Freunde finden. Doch diesen Sprung ins kalte Wasser musste die Influencerin nicht alleine wagen, denn ihr Freund Nino Sifkovits stand ihr natürlich zur Seite. Die beiden sollen sich über Freunde kennengelernt haben und sind seit 2019 offiziell ein Paar. Inzwischen sind sie sogar verlobt und haben bereits eine kleine Tochter. Nun offenbarte die Blondine aber ein wichtiges Detail über ihren Verlobten und sie: In ihrer neuen Heimat suchte Nino Cheyennes Freunde mit aus!

Die jungen Eltern sind ein Herz und eine Seele – sogar so sehr, dass Nino offenbar selbst die Freunde für das Model aussuchen soll. In einer Instagram-Story gab die 21-Jährige bekannt, dass sie endlich ihren Freundeskreis gefunden hat. Dabei hatte ihr Verlobter aber ein Wörtchen mitzureden, denn sie erklärte: "Es ist auf jeden Fall ein Freundeskreis, den Nino abgesegnet hat beziehungsweise, den ich durch Nino kennengelernt habe." Warum sie so viel Wert auf Ninos Meinung legt, begründete sie damit, dass ihr Partner offenbar eine sehr gute Menschenkenntnis habe und sie sehr darauf vertraue.

Cheyenne ist trotzdem sehr zufrieden mit der Wahl ihrer Freunde. Sie betonte: "Seitdem ich hier meinen Freundeskreis gefunden habe, fühle ich mich einfach extremst wohl – noch wohler als vorher!" Die Tochter von Natascha (57) und Uwe Ochsenknecht (66) ist auch überglücklich darüber, dass sie unter anderem mit Paaren befreundet ist, die ein Kind im Alter von ihrer Tochter Mavie haben.

Getty Images Cheyenne Ochsenknecht im Juli 2019 in Berlin

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht und ihr Freund Nino im Juli 2021

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht mit ihrer Tochter Mavie und ihrem Verlobten Nino

