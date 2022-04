Molly-Mae Hague (22) gab Details zu ihrer Beziehung mit Tommy Fury preis! Die beiden nahmen 2019 in Großbritannien bei Love Island teil und verließen die Show als Paar. Seitdem sind die TV-Stars unzertrennlich. Dennoch läuft auch mal bei dem Liebespaar nicht immer alles rund. Für die Ex-"Love Island"-Kandidatin ist ein Störfaktor an Tommy: Manchmal höre er ihr einfach nicht gut genug zu!

Molly-Mae und Tommy gelten als das "Love Island"-Couple schlechthin. Bei einem Q&A auf YouTube beantwortete Molly ihren Fans ein paar Fragen. Dabei wollte ein Follower wissen, über was sich das Paar denn so streite. Die YouTuberin ging darauf ein: "Er hört mir manchmal einfach nicht genau zu!" Was sie mit dieser Aussage meinte, verdeutlichte sie an einem Beispiel über die Fütterung ihrer Katzen: "Er gab ihnen eine Portion Leckerlis statt des richtigen Futters. Er behauptete dann, dass ich es nur nicht richtig erklärt hätte."

Die Influencerin stellte jedoch klar, dass das alles nur normale Streitereien innerhalb der Beziehung seien und dass das eben dazugehöre. So verkündete sie strahlend in ihrem Video: "Wir sind Seelenverwandte und einfach füreinander bestimmt. Wir sind so verliebt und glücklich darüber, dass wir uns haben!" Gerüchten zu Folge soll auch schon bald die Verlobung der beiden anstehen.

