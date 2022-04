Könnte aus Inna und Jendrik doch noch etwas werden? Die Bremerin und der Dülmer hatten bei Love Island ein Auge aufeinander geworfen und ein Couple gebildet. Doch nachdem herauskam, dass der Student nur kurz vor der Show seine Freundin verlassen hatte, ging Inna erst mal auf Abstand. Später näherten sie sich zwar wieder etwas an – so richtig warm schienen sie miteinander aber nicht zu werden. Trotz allem erklärt Inna jetzt: Sie wünscht sich weitere Dates mit Jendrik.

Nach ihrem Rauswurf verriet die 25-Jährige im Promiflash-Interview: "Wir wollen uns auf jeden Fall weiterhin kennenlernen. Was sich daraus ergibt, das sehen wir dann." Die beiden müssten jedoch erst mal in Ruhe zu Hause ankommen. Die Sache mit Jendriks Ex habe sie zwar beeinflusst, weil sie in diesem Bereich schon schlechte Erfahrungen gemacht habe – mittlerweile sehe sie das aber lockerer: "Wir haben uns darüber unterhalten und haben das geklärt. Insofern sind die Fronten bei uns klar." Ihr sei nur wichtig, dass der 21-Jährige ehrlich sei. "Da glaube ich Jendrik und ich werde da mit der Ex auf jeden Fall keinen Kontakt aufnehmen", stellte sie klar.

Jendriks Umfeld dürfte von einem weiteren Kennenlernen jedoch nicht unbedingt begeistert sein. Seine Schwägerin Sarah Engels (29) schickte ihm eine Videobotschaft in die Villa und erklärte: "Wir stehen immer hinter dir, das weißt du, aber Achterbahn fahren hast du nicht nötig. [...] Lass nicht mit dir spielen, lass dich nicht warmhalten!"

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

RTLZWEI Inna und Jendrik, "Love Island"-Kandidaten 2022

RTLZWEI / Thomas Reiner Inna und Jendrik, "Love Island"-Kandidaten 2022

© SAT.1/Willi Weber Sarah Engels, Sängerin

