Große Aufregung bei Köln 50667! Diese Woche kommt eine besonders packende Story auf die Zuschauer zu: In einer Party-Location bricht ein Feuer aus – und Lisa (Jamuna Johann) ist mittendrin! Die Teenagerin muss am Ende von ihrem Vater Carlo (Zico Banach, 31) aus dem brennenden Gebäude gerettet werden. Lisas Mutter Meike (Pia Tillmann, 34) ist deswegen natürlich ganz aus dem Häuschen. Für den Dreh selbst wurde eine Menge Aufwand mit Pyro-Technikern, Feuerwehr und Co. betrieben. Im Promiflash-Interview verraten die Darsteller jetzt, wie heftig die Feuer-Story für sie war...

"Es war für mich schon sehr emotional, weil man sich automatisch reinfühlt: Was wäre, wenn das im echten Leben mein Kind im Feuer wäre? Das macht schon viel mit einem", betont Pia im Promiflash-Interview. Sie hat einen kleinen Sohn zu Hause. "Ich hätte aber genau wie Carlo in der Szene nicht eine Sekunde gezögert und wäre rein da, um mein Kind zu retten", stellt die Meike-Darstellerin klar.

Ihrem Kollegen Zico ging es ganz ähnlich: "Der Dreh war für uns alle besonders emotional. Da man sich in die Situation reinfühlen musste und seinen Körper dadurch besonderem Stress ausgesetzt hat, brauchte es im Anschluss umso mehr Zeit, sich davon wieder zu erholen", berichtet der ehemalige Bachelorette-Boy Promiflash. "Wir haben bis mitten in der Nacht gedreht und meine Stimme war vom ganzen Schreien und Staub sehr mitgenommen." Aber das Ganze habe sich für das Endergebnis total gelohnt.

"Köln 50667", montags bis freitags um 18:05 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf TVNOW verfügbar.

