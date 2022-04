Sie zelebrieren ihr Familienglück. Seitdem sich Massimo Sinató (41) und Rebecca Mir (30) 2012 bei Let's Dance kennenlernten, sind sie unzertrennlich. Drei Jahre später gaben sie sich das Jawort und im April 2021 begrüßten das Model und der Tänzer einen kleinen Sohn auf der Welt. Immer wieder verzücken sie ihre Follower mit niedlichen oder romantischen Schnappschüssen aus ihrem Alltag. Jetzt feierten Rebecca und Massimo auch den ersten Geburtstag ihres Sohnes mit einem süßen Foto.

Auf Instagram teilte Rebecca ein zuckersüßes Familienfoto von ihrem ersten Italien-Urlaub zu dritt. Darauf hält sie ihren in einen Bärchen-Anzug eingepackten Sohn ganz fest im Arm, während sie über das ganze Gesicht strahlt. Ihr Mann Massimo lehnt sich verträumt an ihre Stirn. "Und auf einmal bist du schon ein Jahr alt", schrieb die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin unter das Strandbild. Die Zeit mit ihrem Söhnchen vergehe einfach unglaublich schnell. "Mama und Papa lieben dich", richtete sie weitere liebevolle Worte an ihren Nachwuchs.

Rebecca und Massimo sind offensichtlich überglücklich mit ihrem Kind – kein Wunder also, dass die Familienplanung deshalb auch noch nicht abgeschlossen ist. Die beiden wollen unbedingt noch ein Geschwisterchen für ihr ersten Sohn bekommen. "Ich bin jederzeit bereit", hatte Massimo bereits klargemacht.

Anzeige

Instagram / massimo__sinato Rebacca Mir und Massimo Sinató im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / massimo__sinato Massimo Sinató und Rebecca Mir, Influencer

Anzeige

Instagram / massimo__sinato Massimo Sinató und Rebecca Mir im April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de