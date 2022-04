Was sagt Alex Rodriguez (46) eigentlich zu der Verlobung seiner Ex Jennifer Lopez (52)? Von 2017 bis 2021 war der US-amerikanische Baseballspieler mit der Sängerin zusammen. Die beiden waren sogar verlobt, schritten jedoch nie zum Traualtar. Inzwischen ist die Musikerin wieder mit ihrer alten Liebe Ben Affleck (49) zusammen. Auch das Paar plant, den Bund der Ehe zu schließen. Jetzt wurde Alex bei einem öffentlichen Event darauf angesprochen – und reagierte verhalten!

Am vergangenen Wochenende kommentierte Alex gemeinsam mit Michael Kay ein Baseballspiel zwischen den Yankees und den Red Sox auf dem Sender ESPN 2. "Es ist eine großartige Zeit im Sport, [...] die NBA-Playoffs beginnen, Baseball ist in vollem Gange, die Leute verloben sich – es ist eine glückliche Zeit für die Welt", meinte Michael, woraufhin Alex kurz innehielt. "Glück und Weltfrieden ist das, was wir suchen", antwortete der 46-Jährige lediglich auf die Anspielung.

Jennifer und Ben bestätigten am 8. April, dass sie sich verlobt haben, nachdem sie im Jahr 2004 ihre Verlobung aufgelöst hatten. Der Antrag sei unauffällig, aber "sehr bedeutungsvoll" gewesen, gab eine Quelle gegenüber E! News an. Ben sei vor allem wichtig gewesen, dass der Ring eine emotionale Bedeutung habe. "Er hat sich viele Gedanken darüber gemacht", meinte der Insider.

Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, September 2021

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez im Januar 2020 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im März 2003

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de