Wie denkt Gloria Glumac heute über ihre Aussagen? Die Baden-Württembergerin und ihr Ehemann Nikola testen bei Temptation Island, ob ihre Beziehung zahlreichen Versuchungen standhalten kann. Dort brüstete die Headhunterin sich vor versammelter Mannschaft damit, dass sie ihren Partner eine Zeit lang komplett finanziert hat – außerdem bezeichnete sie den Tattoo-Liebhaber als unselbstständig. Im Promiflash-Interview bezieht Gloria nun Stellung zu der Aktion!

Gegenüber Promiflash betont Gloria, dass sie Niko damals finanziert und unterstützt hat, weil er für sie nach Deutschland gekommen ist. "Es sollte selbstverständlich sein, dass man dann seinem Partner hilft, was es auch für mich war. Es war aber nicht cool, dass ich damit so 'geprahlt' habe. Ich habe ihn aus Liebe unterstützt und ich habe es gerne gemacht", räumt die 28-Jährige ein. Sie befürchtet, dass Niko die Aussagen nicht gefallen werden: "Ich habe ihn damals aus Liebe unterstützt und deshalb sollte man dann auch im Nachhinein nicht so darüber sprechen."

Das sieht auch ein Großteil der Promiflash-Leser so. In einer Umfrage empfanden 62,7 Prozent der Voter Glorias Verhalten als Bloßstellung. 37,3 Prozent der teilnehmenden Personen fanden es hingegen in Ordnung, offen darüber zu sprechen, dass sie Niko finanziert hat.

"Temptation Island", dienstags bei RTL+.

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac, "Temptation Island"-Teilnehmerin

RTL / Frank J. Fastner Gloria und Nikola, "Temptation Island"-Kandidaten 2022

Instagram / gloria.glumac Gloria und Nikola Glumac, Januar 2021

