Sie hat alles für ihn getan! Derzeit testen Gloria Glumac und ihr Mann Nikola ihre Liebe bei Temptation Island. Die 28-Jährige fürchtet, dass der gebürtige Serbe sie nur aufgrund seiner auslaufenden Aufenthaltsgenehmigung geheiratet hat. Außerdem hat die Blondine das Gefühl, dass der tätowierte Hottie sie nicht richtig wertschätzt. In der zweiten Folge stellt Gloria jetzt klar, was Nikola eigentlich an ihr hat.

"Ich hab so viel für ihn getan und er soll mal eine Frau finden, die so viel für ihn macht", beginnt die 28-Jährige in versammelter Runde vor den Verführern zu erzählen. "Ich hab die ersten anderthalb Jahre komplett alles gezahlt für ihn, ihn komplett unterstützt, ihn bei mir wohnen lassen, das Essen und den Urlaub bezahlt", führt Gloria weiter aus. Sogar Deutsch hätte sie ihm beigebracht. "Manchmal fühle ich mich ein paar Level über ihm und das ist als Frau sehr schwierig, wenn man sehr viel stärker ist als der Mann", erklärt die Blondine später im Interview.

Am darauffolgenden Tag kommt das Gespräch wieder auf Glorias Partner. "Er ist halt echt nicht einfach, weil er so unerfahren und so ein bisschen naiv und tollpatschig ist", verrät sie Teilnehmerin Michelle. Er sei Frauen gegenüber naiv, aber auch in ganz normalen Situation. Nikola sieht das wohl nicht ganz so dramatisch, denn er ließ es in der zweiten Folge bereits ordentlich krachen.

"Temptation Island", dienstags bei RTL+

Gloria Glumac, "Temptation Island"-Teilnehmerin

Gloria und Nikola Glumac, "Temptation Island"-Pärchen

Nikola Glumac, 2022

