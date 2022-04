Freddie Prinze Junior (46) kann es einfach nicht verstehen! Im Jahr 2002 trat der Schauspieler mit Sarah Michelle Gellar (45) vor den Traualtar, nachdem sie sich am Set von "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" kennengelernt hatten. Auch nach 20 Jahren Ehe und zwei Kindern sind die beiden glücklich wie eh und je. Den Grund dafür sehen sie unter anderem in ihrer vorangegangenen Freundschaft. Und auch Freddies Humor scheint eine Rolle zu spielen: An Sarahs Geburtstag teilte er nun einen witzigen Clip und regte sich über ihre Präsente auf!

In einem Instagram-Video zeigte der 46-Jährige die Blumen, die seine Gattin zum Geburtstag bekommen hat – und das waren eine ganze Menge! "Seht euch das an. Es ist nicht so, dass die Leute hier wären, um sie entgegenzunehmen. Wir müssen das tun. Immer und immer wieder", wetterte Freddie im Witz. Andere Leute würden an ihrem Ehrentag schließlich lediglich Textnachrichten bekommen. "Niemand muss 2.700 Mal hoch und runterlaufen, um Blumen entgegenzunehmen, die in drei Tagen tot sind", scherzte er.

Seine Follower feierten Freddie für seine Anmerkung zu Sarahs Blumenmeer und posteten zahlreiche Lach-Emojis in die Kommentarspalte. Auch die "Buffy"-Darsteller höchstpersönlich meldete sich. "Aber ich brauche sie", verteidigte die Blondine ihre Geburtstagsgeschenke.

Getty Images Freddie Prinze Junior und Sarah Michelle Gellar

Instagram / realfreddieprinze Freddie Prinze Jr., Schauspieler

Instagram / sarahmgellar Freddie Prinze Junior und Sarah Michelle Gellar mit ihren Kindern

