Negativ-Rekord bei Germany's next Topmodel! Seit nunmehr zwei Monaten läuft die 17. Staffel der Model-Show schon im TV. Am Donnerstagabend wurde das alljährliche Nacktshooting ausgestrahlt, das in der Regel auch immer viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Dieses Mal war es allerdings alles andere als ein Zuschauermagnet: Die Quoten sind im Vergleich zur Vorwoche nicht nur gesunken – es gibt sogar einen neuen Staffel-Tiefstwert!

Wie Quotenmeter berichtet, schalteten in den vergangenen Wochen stets über zwei Millionen Zuschauer bei "Germany's next Topmodel" ein. Am 24. Februar war es mit 2,03 Millionen Zuschauern bereits recht knapp – nun wurde die Zwei-Millionen-Marke erstmals unterschritten. Nur 1,88 Millionen Menschen wollten Heidis Models nackt sehen. Der Gesamtmarktanteil beträgt damit 7,6 Prozent und stellt damit ebenfalls einen neuen Tiefstwert dar.

Schon im vergangenen Jahr hatten sich einige Zuschauer beschwert, dass "Germany's next Topmodel" nicht mehr so spannend wie früher sei. Ihnen fehlte vor allem der Streit unter den Kandidatinnen. Die Ex-Teilnehmerin Luca Vanak betonte damals im Interview mit Promiflash: "Es ist nun mal so, dass die Aufregung zählt, auch beim Zuschauer. Und wenn man nicht jede Folge einen Streit sieht, sagen manche Leute: 'Okay, eigentlich hatte ich mich schon darauf gefreut, dass sich jemand zankt.'"

ActionPress Ein Model mit Heidi Klum beim GNTM-Shooting

ActionPress Eine Kandidatin mit Heidi Klum und Brian Bowen Smith bei einem GNTM-Shooting

ActionPress Luca Vanak, GNTM-Kandidatin 2021

