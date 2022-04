Lieselotte Reznicek jagte Heidi Klum (48) bei Germany's next Topmodel einen großen Schrecken ein! Der Wahlberlinerin war das Nacktshooting in der riesengroßen Uhr anfangs nämlich einfach zu krass: Das Best-Ager-Model wollte die Challenge nicht antreten und die Show als Konsequenz stattdessen sogar verlassen. Trotzdem ließ sich die humorvolle 66-Jährige letztendlich zu der freizügigen Fotosession verleiten. Aber wie schaffte es Heidi, Lieselotte doch noch zum Nacktshooting zu überreden?

In der aktuellen GNTM-Folge gab sich die Modelmama jetzt große Mühe, um Lieselotte doch noch nackt vor die Linse zu bekommen: Unter anderem durfte die zweitälteste Kandidatin der Staffel schon vor Beginn der Fotosession in der überdimensionalen Uhr ihre Posen üben. "Ich lass dich nicht nach Hause fahren! Du spinnst wohl, Lieselotte!", stellte die Chefjurorin klar und versicherte der Best Agerin: "Du kannst mit einer Hand den Busen verdecken!"

Tatsächlich hatte Lieselotte schon beim Üben sichtlich Spaß an der Challenge."Ich war so erleichtert und gerührt. Sie lacht und ist wie eine Freundin. Sie hat den Ton gefunden, um mich einfach zu kriegen", schwärmte die gebürtige Sachsen-Anhalterin im anschließenden Einzelinterview von Heidi und betonte: "Ich möchte jetzt mal über meinen Schatten springen." Außerdem glaube sie, dass bei dem Shooting gute Fotos entstehen werden.

