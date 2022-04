Johnny Depp (58) und Amber Heards (35) Streit vor Gericht geht in die nächste Runde. Die beiden Schauspieler waren von 2015 bis 2017 verheiratet. Seit dem Ende ihrer Beziehung liefern sich die beiden aber einen waschechten Rosenkrieg vor Gericht. Aktuell kommt es wieder zu Verhandlungen: Der Fluch der Karibik-Star beschuldigt seine Ex der Verleumdung. Nun präsentierte Johnny Fotos als Beweismittel, auf denen Verletzungen zu sehen sind, die ihm Amber zugefügt haben soll.

Wie Radar jetzt berichtet, wurden dem Gericht Fotos vorgelegt, auf denen Verletzungen in dem Gesicht des Hollywood-Stars zu sehen sind. Außerdem wurde Johnnys ehemaliger Security Guard Sean Bett angehört. Dieser sagte aus, nicht ein einziges Mal mitbekommen zu haben, dass der Schauspieler seiner Ex gegenüber handgreiflich geworden wäre – dafür habe er aber häufig Verletzungen an dem 58-Jährigen festgestellt.

So habe Johnny 2014 eine Verletzung an der Hand gehabt, die wohl daher stammte, dass Amber eine Flasche nach ihm geworfen haben soll – außerdem bemerkte der Sicherheitsmann diverse Male auch Schwellungen und Kratzspuren im Gesicht des Beaus.

Getty Images Amber Heard im April 2022 vor Gericht

Getty Images Johnny Depp im April 2022

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp im Januar 2016

