Johnny Depp (58) dementiert die Anschuldigungen! Seit Jahren befindet sich der Hollywoodstar in einem Rosenkrieg mit seiner Ex-Frau Amber Heard (35), der aktuell vor Gericht ausgetragen wird. Die Schauspielerin hatte ihm vorgeworfen, ihr gegenüber gewalttätig geworden zu sein. Der Fluch der Karibik-Star bezichtigte seine Verflossene daraufhin der Falschaussage – auch Verwandte und Freunde von ihm sagten bereits aus. Nun findet Johnny selbst klare Worte und bestreitet, je Gewalt ausgeübt zu haben.

Wie Us Weekly berichtete, äußerte sich der 58-Jährige im Zeugenstand nun zu den Vorwürfen seiner früheren Partnerin. "Ich selbst bin nie so weit gegangen, Frau Heard in irgendeiner Weise zu schlagen, und ich habe auch nie eine Frau in meinem Leben geschlagen", stellte Johnny klar. Auch betonte der Filmstar, dass er einen Schock erlitten habe, als Amber erstmals die Unterstellungen gegen ihn erhoben hatte. Er bezeichnete die Vorwürfe als "abscheulich" und "verstörend".

Bevor Johnny zu seiner Zeugenaussage antrat, hatte er dem Gericht bereits Beweismittel geliefert: Auf den Fotos sind Berichten von Radar Online zufolge Verletzungen zu sehen, die ihm Amber zugefügt haben soll. Sean Bett, der ehemalige Leibwächter der Hollywood-Größe, sagte daraufhin aus, dass er ebenfalls häufig Verletzungen an dem Schauspieler bemerkt habe.

Getty Images Die Schauspieler Amber Heard und Johnny Depp

Getty Images Johnny Depp im April 2022

Getty Images Johnny Depp im April 2022

