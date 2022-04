Sie zeigt mal wieder, wie sehr sie sich lieben! Laura Müller (21) hat trotz all der Kritik an seiner Person und der Beziehung immer zu ihrem Liebsten Michael Wendler (49) gehalten. Auch, als ihm zuletzt vorgeworfen wurde, ein ärztliches Attest gefälscht zu haben, um einem Gerichtstermin fortzubleiben, wich sie nicht von seiner Seite. Jetzt postete Laura mal wieder ein verliebtes Selfie mit ihrem Ehemann.

Auf ihrem neuesten Instagram-Bild schmiegt sich die Influencerin an den Wendler. Über die nackte Schulter wirft sie einen kessen Kussmund in die Kamera und hält dabei mit ihrer Hand das Kinn ihres Liebsten fest. Michael hat den Arm um seine junge Ehefrau gelegt und strahlt über beide Ohren. Auch in ihrer Story teilte die 21-Jährige Pärchencontent: Laura filmte wenige Sekunden im Spiegel, wie sie auf dem Schoß ihres Mannes sitzt, der die Hand um ihre Hüfte in einem engen weißen Kleid gelegt hat.

Es ist bekanntermaßen nicht das erste Mal, dass der Wendler im Netz beherzt zugreift. Zuletzt hatte Laura ein Pärchenbild geteilt, auf dem ihr voluminöses Hinterteil dank einer knallengen Lederhose besonders zur Geltung kommt. Das entging auch ihrem Schatz nicht, weswegen er die Finger nicht von ihr lassen konnte.

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler, Instagram 2022

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler im April 2022

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, It-Girl

