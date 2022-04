Kim Kardashian (41) in Plauderlaune! Trotz des regelrechten Rosenkriegs zwischen dem Reality-TV-Star und Ex-Ehemann Kanye West (44) lässt sich die Beauty nicht unterkriegen. Der Keeping up with the Kardashians-Star arbeitet fleißig weiter und entwarf sogar neue Unterwäsche für ihre eigene Marke. Die Produkte von Skims zeigte Kim nun in einem Video und behauptete, dass sie vor ihrem eigenen Label nie Unterwäsche getragen habe!

Auf dem Instagram-Account ihrer Modemarke Skims stellte die 41-Jährige ihre neueste Unterwäsche in ihrem Haus in Hidden Hills vor. Sie warb damit, wie dehnbar und atmungsaktiv ihre Produkte seien. "Ich habe nie Unterwäsche getragen, bis wir dieses Produkt herausgebracht haben", behauptete die vierfache Mama, während sie einen Tanga vorführte und hinzufügte: "Ich bin besessen von der Unterwäsche [...], weil sie so stilvoll und bequem ist."

Das Label Skims läuft offenbar ziemlich gut. Im letzten Sommer erhielt die 41-Jährige sogar den Auftrag, Unterwäsche, Pyjamas und Loungewear für die US-amerikanischen Olympia-Teilnehmer 2021 zu produzieren. Das war für den "Keeping up with the Kardashians"-Star natürlich eine große Ehre – und soll auch eine Menge Geld eingebracht haben.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im März 2022

Instagram / skims Kim Kardashian vor ihrem Kühlschrank

Getty Images Kim Kardashian bei der Oscar-Verleihung 2022

