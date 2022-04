Für Queen Elizabeth II. (96) stand heute ein besonderer Tag auf dem Plan! Die britische Monarchin feierte heute nämlich ihren 96. Geburtstag. Zu diesem Anlass erreichten die Regentin natürlich nicht nur zahlreiche Glückwünsche von Royal-Fans – auch ihre Familie ließ sie mit etlichen liebevollen Nachrichten hochleben: Unter anderem gratulierten ihr jetzt ihr Sohn Prinz Charles (73), ihre Enkelin Prinzessin Eugenie (32) und Co.!

Auf Instagram gratulierten Charles und seine Frau Herzogin Camilla (74) der Queen. "Wir wünschen Ihrer Majestät, der Königin, einen ganz besonderen 96. Geburtstag", schrieb das royale Paar auf der Fotoplattform. Und auch Eugenie verfasste liebevolle und vor allem persönliche Worte. "Alles Gute zum 96. Geburtstag, Oma! Du warst schon immer eine große Inspiration für mich und für so viele Menschen auf der ganzen Welt", schwärmte die 32-Jährige. Zudem teilte sie ein Foto, auf dem sie im Kindesalter mit der Queen und deren mittlerweile verstorbenen Mann Prinz Philip (✝99) zu sehen ist.

Auch Sarah Ferguson (62) – Eugenies Mutter – widmete der Queen an ihrem Ehrentag einen Social-Media-Post. "Alles Gute zum Geburtstag, Eure Majestät", gratulierte sie der Monarchin und fügte hinzu: "Was für ein toller Tag, um das am meisten inspirierende Oberhaupt, Chefin, Ehefrau, Mutter, Oma, Urgroßmutter und Schwiegermutter zu feiern."

Anzeige

Getty Images Herzogin Camilla und Prinz Charles im März 2022 in Irland

Anzeige

Albert Nieboer / Netherlands OUT / Point de Vue OUT Prinzessin Eugenie, Oktober 2021

Anzeige

Getty Images Sarah Ferguson im Juni 2017 in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de