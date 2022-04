Tessa Bergmeier kam mit einem blauen Auge davon! Am Mittwochabend musste die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin bei Kampf der Realitystars bangen. In der Stunde der Wahrheit wurde das Model von den Neuankömmlingen Sissi Hofbauer, Mike Cees und Enrico Elia eigentlich aus der Show geschmissen – doch weil Mauro Corradino (51) zuvor freiwillig gegangen war, durfte Tessa bleiben. Die Zuschauer sind davon nicht allzu begeistert!

In einer aktuellen Promiflash-Umfrage war sich die Mehrheit der Leser einig: Tessas kurzfristige Rettung nach dem Rausschmiss war nicht fair! Knapp 81,1 Prozent der Teilnehmer (608 von insgesamt 750 Votes, Stand: 21. April, 7:30 Uhr) hätten lieber den Abgang der Vollblutveganerin verfolgt. Nur gut 18,9 Prozent freuten sich hingegen über das Verbleiben der 32-Jährigen in der Show.

Der Mutter einer Tochter dürfte das allerdings egal sein: Tessa freute sich über ihr Bleiben total und strahlte über beide Ohren. Elena Miras (29) war das Entsetzen hingegen anzusehen – gefasst erklärte sie jedoch: "Mir doch egal, soll sie halt hierbleiben. Dann geht die Diskussion weiter!"

