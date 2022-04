Heidi Klum (48) hat sich mal wieder eine besondere Challenge für ihren Germany's next Topmodel-Nachwuchs überlegt! In der aktuellen Folge von Heidi Klums TV-Show mussten sich die Kandidatinnen um Lieselotte Reznicek, Lena Denise Krüger (21) und Co. nämlich einer kniffligen Herausforderung stellen: Der Entscheidungswalk führte dieses Mal durch einen verwinkelten Irrgarten. Aber nicht jede Kandidatin fand sich in den Gängen aus Hecken gleich zurecht: Sophie Dräger verlief sich im Labyrinth – ganz zur Belustigung der GNTM-Fans!

Bevor Sophie vor Heidi und den Gastjuror Peter Dundas treten konnte, musste sie den richtigen Weg durch das Labyrinth finden – und das fiel der Studentin aus Harsewinkel besonders schwer: Immer wieder bog die Influencerin falsch ab, lief zurück zum Eingang und verirrte sich letztendlich total. "Sophie, falsche Richtung", lachte Heidi, die Sophies Manöver auf einem Bildschirm verfolgte. Nach einiger Zeit im Irrgarten fand die 18-Jährige dann aber doch noch den Ausgang.

Aber nicht nur die Chefjurorin amüsierte sich köstlich über Sophies Walk durch das Labyrinth – auch die Zuschauer mussten schmunzeln. "Sophie tut heute etwas für ihr Schritte-Konto", "Die Arme, ich kann nicht mehr" oder auch "Man munkelt, dass Sophie immer noch durch das Labyrinth läuft", schrieben beispielsweise drei Nutzer auf Twitter.

Instagram / sophie.gntm22.official Sophie Dräger im April 2022

Instagram / heidiklum Heidi Klum im April 2022

Instagram / sophie.gntm22.official Sophie Dräger im April 2022

Findet ihr es auch lustig, dass sich Sophie im Irrgarten verlaufen hat? Ja, das war schon wirklich amüsant! Nee, die Arme... Abstimmen Ergebnis anzeigen



