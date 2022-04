Muss Mike Singer (22) Let's Dance heute Abend verlassen? Der Musiker und seine Tanzpartnerin Christina Luft (32) stehen seit fast zwei Monaten für die Show vor der Kamera. In den vergangenen Sendungen wurde die Luft für die beiden aber immer dünner. Mike und Christina mussten bei den Entscheidungen schon ein paar Mal zittern. Bis jetzt kamen sie immer weiter – doch hat das heute vielleicht ein Ende? Mike hatte bei der Probe einen Blackout!

Mike und Christina teilten in ihren Instagram-Storys ein Video, in dem sie erzählen, dass ihr Testdurchlauf ihres Tangos im Studio alles andere als gut lief. "Die Probe war ein Totalschaden", hielt der Sänger fest. Sein Gedächtnis habe ausgesetzt. Dennoch versuchen die beiden, optimistisch zu bleiben. "Es geht also nur besser. Das braucht man auch mal, damit die Liveshow Bombe wird", betonte Christina.

Auch wenn der Tanzwettbewerb für Mike heute Abend vorbei sein sollte, dürfte er positiv auf seine Teilnahme zurückblicken. Durch das harte Training hat der "Deja Vu"-Interpret schon acht Kilogramm verloren. "Darauf bin ich echt megastolz! Ich war immer so jemand, der mit Sport angefangen hat und nach zwei bis drei Wochen wieder aufgehört hat", verriet er im RTL-Interview.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

RTL / Stefan Gregorowius Mike Singer und Christina Luft bei "Let's Dance"

RTL / Stefan Gregorowius Mike Singer und Christina Luft, "Let's Dance"-Teilnehmer 2022

Getty Images Mike Singer nach seinem Contemporary bei "Let's Dance" 2022

