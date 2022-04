Was will Katie Price (43) damit sagen? Im Leben der Reality-TV-Bekanntheit geht es derzeit ziemlich drunter und drüber: Die Gerüchteküche fing ordentlich an zu brodeln, als sie und ihr Verlobter Carl Woods alle Pärchenfotos löschten, sie ihren Verlobungsring ablegte und von einer Trennung die Rede war. Kürzlich trug die Britin dann allerdings doch plötzlich wieder den Ring – und jetzt postete Katie sogar ein Bild von Carl!

Auf Instagram sorgte das einstige Model mal wieder für Verwirrung bei den Fans: Sie teilte ein Selfie von dem Ex-Love Island-Kandidaten auf ihrem Profil. "Meine Kleidungslinie ist startklar", betitelte Katie das Bild und wollte damit offenbar die Werbetrommel ein wenig rühren. Ihre Anhänger waren davon ziemlich verdutzt! "Willst du ihn damit zurückgewinnen oder seid ihr wieder zusammen?", fragte sie beispielsweise ein User unter dem Post.

Dieses On-Off-Beziehungsdrama ist allerdings nicht das einzige, mit dem Katie derzeit für Schlagzeilen sorgt. Auch ihr Ex Kieran Hayler (35) ist momentan sauer auf sie! Vor wenigen Tagen verglich sie diesen nämlich mit einem Sexualstraftäter, was er nicht auf sich sitzen ließ: Er leitete rechtliche Schritte gegen seine Ex ein und drohte ihr mit einem Anwaltsschreiben.

Instagram / katieprice Das Selfie, das Katie Price von Carl Woods gepostet hat

Instagram / katieprice Carl Woods und Katie Price, Dezember 2021

Getty Images Katie Price und Kieran Hayler bei einer Benefizveranstaltung in London, 2016

