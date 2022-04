Das Glück war wohl nicht von langer Dauer. Im Januar verkündete Jana Kramer (38) eine süße Liebes-News: Sie hat wieder einen neuen Mann an ihrer Seite! Im April vergangenen Jahres hatte sich die One Tree Hill-Darstellerin von ihrem Mann Mike Caussin (35) scheiden lassen hat und schwebte nun eigentlich wieder auf Wolke sieben – bis jetzt: Zwischen Jana und ihrem neuen Lover Ian Schinelli ist wohl schon wieder Schluss!

In einem Interview mit Access Hollywood wurde die 38-Jährige gefragt, was für einen Rat sie an jemanden habe, der gerade eine Trennung durchstehen muss – daraufhin erzählte sie, dass sie das gerade auch durchmache. "Ich denke, was ich sagen würde, ist: 'Deine Geschichte ist nicht vorbei. Du wirst nie allein sein. Es ist nicht so schlimm, wie es im Moment scheint'", fügte die Schauspielerin hinzu.

Daneben schilderte Jana, dass man auch während einer Trennung der Zukunft optimistisch entgegenblicken sollte. "Ich denke, dass Zeit eine wunderbare Sache ist und man einfach wissen sollte, dass Gott größere Pläne für einen bereithält", schilderte sie. Nähere Details zum plötzlichen Liebes-Aus sind bisher jedoch nicht bekannt.

Instagram / kramergirl Jana Kramer und ihr neuer Partner Ian Schinelli

Instagram / kramergirl Jana Kramer und ihr neuer Partner

Getty Images Jana Kramer, Schauspielerin

