Charlotte Crosby (31) spricht offen über ihre Ängste. Derzeit befindet sich die einstige Geordie Shore-Darstellerin am Anfang ihrer Schwangerschaft – gemeinsam mit ihrem Liebsten Jake Ankers erwartet sie ihren ersten Nachwuchs. Kurz nach der Verkündung, dass sie in freudiger Erwartung sei, wurde der TV-Star mit seinem kleinen Babybäuchlein abgelichtet. Doch offenbar plagen Charlotte auch einige Unsicherheiten: Sie verriet nun, dass ihre Schwangerschaft risikoreich ist.

Auf Instagram teilte die Influencerin ein Foto, auf dem sie eine Aufnahme des Ultraschalls ihres Babys in die Kamera hält. "Ich halte mein absolutes Lieblingsbild vom Ultraschall hoch! Ich war so nervös, weil ich nach meiner Eileiterschwangerschaft ein hohes Risiko für Komplikationen habe", schrieb sie unter das betreffende Bild. Ihr Baby nun aber an der richtigen Stelle und mit einem gesunden, schlagenden Herzen zu sehen, sei für sie ein wahres Wunder.

Daneben betonte sie, dass sie gar nicht genug von dem besonderen Schnappschuss ihres Sprösslings bekommen könne. "Unser kleines Baby. Während wir im Urlaub waren, habe ich buchstäblich jede einzelne Sekunde des Tages auf meine Scan-Bilder gestarrt und gedacht, das ist unser Baby! Es wächst in mir heran", schwärmte sie ebenfalls unter dem Instagram-Beitrag.

Anzeige

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby und ihr Freund

Anzeige

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby, Reality-TV-Darstellerin

Anzeige

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de