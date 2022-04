Erwartet Kourtney Kardashian (43) tatsächlich ein Kind? Mit ihrem Verlobten Travis Barker (46) will die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit eine gemeinsame Familie gründen und nahm für ihren Kinderwunsch bereits ärztliche Hilfe in Anspruch. Auf einem neuen Foto war das Paar nun auch in einer verdächtigen Pose zu sehen und schürte damit die Gerüchte, dass inzwischen sogar bereits Nachwuchs ins Haus stehen könnte. Nun lieferte Kourtneys Ernährung auch schon den nächsten potenziellen Hinweis...

In seiner Instagram-Story teilte Travis das romantische Dinner, das er mit seiner Partnerin genoss. Die Turteltauben genehmigten sich Sushi – allerdings die vegane Version ohne rohen Fisch. Das Verdächtige daran: Bekanntlich sollen schwangere Frauen auf den Verzehr von rohem Fisch verzichten, da dieser mit höherer Wahrscheinlichkeit Parasiten und Bakterien enthalten könnte.

Auch Kylie Jenner (24) sorgte im vergangenen Jahr mit ihrer Sushi-Auswahl für mächtige Spekulationen. Weil sie lediglich zu Maki-Rollen, die mit Avocado gefüllt waren, griff, vermuteten ihre Fans eine Schwangerschaft – und tatsächlich: Zu dieser Zeit erwartete die Unternehmerin ihr zweites Kind.

