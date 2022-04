Britney Spears (40) gönnt sich eine Auszeit! Die Sängerin verkündete am 11. April überraschend, dass sie erneut ein Baby erwartet. Mit ihrem Ex Kevin Federline (44) bekam sie bereits zwei Söhne, die mittlerweile im Teenager-Alter sind. Jetzt erfüllt sie sich mit ihrem Verlobten Sam Asghari (28) einen weiteren Kinderwunsch – und nimmt sich dafür Zeit für sich: Britney kündigte an, sich aus dem Netz zurückzuziehen!

Eigentlich ist die "Circus"-Interpretin ziemlich präsent in den sozialen Medien: Sie postet regelmäßig ihre Outfits, lustige Videos oder tiefgründige Zitate. Damit soll jetzt vorerst Schluss sein! "Ich mache eine Weile eine Social-Media-Pause! Ich sende euch ganz viel Liebe und Gott segne euch alle", schrieb Britney auf Instagram. Dazu teilte sie ein niedliches Video eines Babys, das mit Lockenwicklern und Sonnenbrille in einem kleinen Spa-Bereich entspannt.

Für wie lange ihre Netzpause anhalten wird, erzählte Britney jedoch nicht. Bislang gab sie hin und wieder ein kleines Schwangerschaftsupdate: Kürzlich ließ sie sich darüber aus, wie groß ihre Lust auf Essen seit der Schwangerschaft sei. "Ich bin am Verhungern", schrieb sie damals zu einem Foto einer Pizza und schob die Schuld auf den "kleinen Fötus", der in ihr wächst.

Instagram / britneyspears Britney Spears und Sam Asghari

Getty Images Britney Spears bei den MTV VMAs 2011

Instagram / britneyspears Britney Spears, Musikerin

