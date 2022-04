Steht bald die nächste Promi-Hochzeit im Hause Beckham an? Erst vor Kurzem heiratete der älteste Sohn Brooklyn Beckham (23) die Milliardärstochter Nicola Peltz (27) im Rahmen einer prunkvollen und romantischen Zeremonie. Neben den Familien des frischvermählten Pärchens waren auch viele Freunde und Bekannte anwesend, unter anderem Serena Williams (40) oder Eva Longoria (47). Auch Brooklyns Mutter Victoria Beckham (48) war mit von der Partie und scheint nun Blut geleckt zu haben.

Wie Quellen dem Mirror berichteten, will die Designerin ihren Sohn Romeo Beckham (19) dazu bringen, seiner Freundin Mia Regan einen Antrag zu machen. Das Model ist seit 2019 mit der 19-Jährigen zusammen. "Victoria war so beeindruckt von der Art und Weise, wie Brooklyn und Nicole ihren großen Tag ohne Probleme durchgezogen haben und die ganze Welt wieder über den Namen Beckham sprechen ließen", verriet der Insider weiter. "Es war ein wundervoller Tag voller Liebe und Spaß für die Familie und es hat ihre Marke wirklich gestärkt." Diesen Schwung wolle Victoria beibehalten – mit der Hilfe ihres zweitältesten Sohns Romeo und seiner Freundin Mia.

David Beckham (46) soll das allerdings anders sehen. Romeo sei viel zu jung, um ans Heiraten zu denken, und dass er sogar Vorbehalte gegen die Hochzeit des 23-jährigen Brooklyn gehabt hätte. Der Ex-Fußballer will, dass seine Kinder ihr Leben selbst in die Hand nehmen und soll seine Frau sogar gebeten haben, sich etwas zurückzuhalten. "Er sagt Vic immer wieder, dass sie die Dinge natürlich geschehen lassen soll, anstatt sich in alles einzumischen", so die Quelle weiter.

Getty Images Romeo und Victoria Beckham bei der Paris Fashion Week 2022

Instagram / mimimoocher Romeo Beckham und seine Freundin Mia Regan im November 2021

Getty Images David Beckham, 2022 in Florida

