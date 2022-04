Konnte Vadim Garbuzov (34) bei Let's Dance bisher nicht sein Potenzial entfalten? 2015 nahm der gebürtige Ukrainer erstmals an der 8. Staffel von "Let's Dance" an der Seite der Schauspielerin Beatrice Richter (73) teil. Seitdem setzte der Profitänzer kein Jahr aus. Letztes Jahr sorgte er für eine Premiere, als er erstmals mit Nicolas Puschmann (31), einem Mann, tanzen durfte. Jetzt lehrt er Sarah Mangione (31) das Tanzen. Oana Nechiti (34) findet: Erst jetzt merken die Zuschauer, wie viel Potenzial in Vadim stecke!

"Als ich Vadim und Sarah tanzen gesehen habe, habe ich mir gedacht, wie viele Jahre hat 'Let's Dance' vergeudet, in denen man Vadim nur – sorry – nicht so geeignete Tanzpartner gegeben hat?", meinte Oana in ihrem Podcast "Tanz oder gar nicht". Erst seitdem der 34-Jährige im Jahr 2021 Nicolas an seine Seite gestellt bekommen hat, hat er "eine richtige Chance bekommen", dass Zuschauer ihn "in seiner Glanzleistung" erleben dürfen.

"Jetzt ist er eine große Bereicherung für die Sendung", findet Oana. Tatsächlich ist Vadim noch nie so weit wie mit Nicolas in der Show gekommen. Sie belegten vergangenes Jahr den dritten Platz. Mit Sarah ist Vadim inzwischen unter den letzten sechs gelandet. Für ihren Contemporary heimste das Tanzpaar zum Beispiel schon mal 30 Punkte ein.

Instagram / kathrin_menzinger Kathrin Menzinger, Vadim Garbuzov, Oana Nechiti und Erich Klann, Januar 2019

Getty Images Vadim Garbuzov und Nicolas Puschmann im "Let's Dance"-Finale 2021

RTL / Stefan Gregorowius Vadim Garbuzov und Sarah Mangione bei der dritten "Let's Dance"-Show

