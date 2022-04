Wie ist heute ihr Verhältnis zueinander? Greta Engelfried und Fynn Lukas Kunz gingen als Zweitplatzierte aus der Kuppelshow Love Island nach Hause – die beiden waren danach tatsächlich einige Monate ein Paar. Doch ihre Beziehung war nicht für die Ewigkeit und Fynn ist mittlerweile sogar mit Gretas Ex-BFF Emilia Würsching zusammen. Ein ganz schönes Liebeswirrwarr: Aber stehen sie trotz allem noch in Kontakt?

Gegenüber Promiflash verriet Greta ehrlich, dass zwischen ihnen gar kein böses Blut fließe: "Aber wir haben gar keinen Kontakt. Das Kapitel ist abgeschlossen." Das Ex-Paar entfolgte sich auch bereits auf Social Media – trotzdem entging der Influencerin nicht, dass Fynn verdächtig viel Zeit mit Emilia verbracht hatte. Ihre Meinung dazu: "Ich glaube, alle, die es ein bisschen verfolgt haben, können darüber nur lachen", stichelte Greta ein wenig gegen die zwei, aber wünschte ihnen im gleichen Zuge nur das Beste.

Sie selbst würde eine zukünftige Liebe nicht mehr öffentlich machen: "Das halte ich alles privat. Ich versuche das privat zu halten, weil ich nicht mehr so meine Beziehung in den Fokus stellen möchte. Mir hat das in der Vergangenheit nicht gutgetan", gestand sie im weiteren Gespräch mit Promiflash.

RTLZWEI / Paris Tsitsos Fynn und Emilia, "Love Island"-Teilnehmer 2021

RTLZWEI Fynn, Greta, Alex und Emilia

RTLZWEI Fynn und Greta, "Love Island"-Kandidaten 2021

