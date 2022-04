Kylie Jenner (24) erinnert sich an eine ganz besondere Zeit in ihrem Leben zurück! Anfang Februar wurde die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit zum zweiten Mal Mutter. Nach ihrer Tochter Stormi Webster (4) durfte sie nun einen Sohn auf der Welt begrüßen. Bislang hielt sich die Influencerin mit Details über ihren Nachwuchs allerdings noch zurück. Jetzt teilte Kylie dafür aber ein zuckersüßes Erinnerungsfoto von ihrem Babybauch!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 24-Jährige nun einen Schnappschuss, auf dem sie mit ihrem Töchterchen in einer Küche steht. Auf dem Bild trägt sie einen rosafarbenen Mantel, Leggings und einen BH. Dabei bringt sie ihren Babybauch perfekt zur Geltung. Die kleine Stormi küsst auf dem Foto die Babykugel ihrer Mutter – und damit wird noch einmal mehr klar, wie sehr sie sich schon während Kylies Schwangerschaft auf ihr Geschwisterchen gefreut hat. "Ein besonderer Rückblick", betitelte die US-Amerikanerin die Aufnahme.

Eigentlich hatte der Reality-TV-Star nach der Entbindung bereits preisgegeben, dass sein Kind auf den Namen Wolf hört. Doch nur wenige Wochen später entschied sich Kylie noch einmal um – und verkündete im Netz, dass ihr Sohn nun doch nicht mehr so heißt. "Wir haben einfach gemerkt, dass es nicht zu ihm passt", begründete die Zweifach-Mama ihre Entscheidung.

Anzeige

Getty Images Kylie Jenner im September 2021

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi Webster

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de