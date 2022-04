Bei diesen Aufnahmen wird ihren Fans sicherlich ziemlich heiß! Dua Lipa (26) ist seit Jahren ein gefeierter Popstar. Neben ihren glamourösen Red-Carpet-Auftritten glänzt die Sängerin auch stets mit heißen Looks bei ihren Bühnen-Performances. Doch nun überrascht sie ihre Fans mit einem besonders hotten Netzauftritt – und geizt dabei nicht mit ihren Reizen: Dua bezirzt ihre Follower mit ein paar aufreizenden Schnappschüssen!

Via Instagram veröffentlicht die 26-Jährige eine Fotoreihe, die es in sich hat: Während die "Cold Heart"-Interpretin auf einer Aufnahme total lasziv in die Kamera schaut, präsentiert sie auf weiteren Bildern ihren äußerst heißen Leder-Look. Zu einem Leder-Mantel kombiniert die Musikerin passende Stiefel. Ihre Fans flippen bei diesem Beitrag schier aus. Neben etlichen Flammen-Emojis kommentiert unter anderem ein Fan: "Wow, diese Frau ist einfach wunderschön!"

Erst vor Kurzem erregte die Ex von Anwar Hadid (22) die Aufmerksamkeit der Fans mit etwas anderem: Sie teilte nämlich ein Foto, auf dem sie mit einer Infusion im Arm in einem Bett liegt. Daraufhin machte sich ihre Community ziemlich Sorgen, dass sich Dua bei ihren Konzerten übernimmt. "Pass auf dich auf!", schrieb ein besorgter User zu dem Post.

Getty Images Dua Lipa bei den Grammy Awards 2022

Instagram / dualipa Sängerin Dua Lipa im April 2022

Getty Images Dua Lipa, Sängerin

