Was steckt hinter Ronnys Entscheidung? Der Schweriner hat bei Liebe im Sinn – Das Heiratsexperiment sowohl ein Auge auf Josi als auch auf Isabella geworfen. Und auch die Influencerin und die ehemalige Take Me Out-Kandidatin wirkten ihm gegenüber alles andere als abgeneigt. Am Ende konnte Ronny aber nur einer von ihnen einen Heiratsantrag machen, um das gemeinsame Kennenlernen in der Show fortzusetzen. Seine Wahl fiel auf Josi – aber warum?

Gegenüber Promiflash verriet der 36-Jährige jetzt: "Ich hatte bei Josi mehr das Gefühl, dass sie es ein wenig ernsthafter mit mir meint und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass ich sie am meisten beeindruckt habe." Isabella habe er bereits angemerkt, dass sie Daniel favorisiere. Zudem vermutete er, dass sie eher auf große Männer stehe. Dennoch sei es ein knappes Rennen zwischen den beiden gewesen. "Ich habe dann mein Herz-, Bauch- und Kopfgefühl sprechen lassen und die genannten Gründe dazu kombiniert und dann fiel die Entscheidung knapp zugunsten von Josi aus", fasste der einstige First Dates-Teilnehmer zusammen.

Trotz Ronnys Wahl für Josi ging Isabella aber nicht leer aus. Sie verlobte sich mit ihrem Flirt Daniel. Die Promiflash-Leser glauben jedoch nicht, dass die beiden große Zukunftschancen haben. In einer Umfrage gaben nur 4,2 Prozent der Teilnehmer an, dass sie an den Liebeserfolg Hamburgerin und des Gelsenkircheners glauben.

