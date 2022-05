Angela Ermakova hat großes Mitgefühl mit dem Vater ihrer Tochter Anna Ermakova (22). Seit vergangenem Freitag steht fest, dass Boris Becker (54) wegen Insolvenzverschleppung eine zweieinhalb jährige Haftstrafe antreten muss. Noch am Tag der Strafmaßverkündung in London ging es für die einstige Tennislegende ins Gefängnis. Seine 22-jährige Tochter Anna zeigte sich davon in einem Interview schockiert. Ihrer Mutter Angela geht es da ganz genauso!

Im Gespräch mit Bild erklärte das einstige Model: "Ich war schockiert. Ich bin sehr traurig. Ich fühle Mitleid. Ich denke, wie kann ich helfen." Vor allem aber mache sich die 54-Jährige Sorgen um Beckers Sohn Amadeus. Der 12-jährige Junge, der in der Beziehung mit Ex-Frau Lilly Becker (45) entstanden ist, mache gerade sicher keine einfache Zeit durch: "Amadeus kommt in die Pubertät, er geht auf eine neue Schule, muss dort neue Freunde finden. Er braucht seinen Vater in dieser entscheidenden Zeit seines Lebens. Vor allem, wenn die britische Presse darüber schreibt und andere 12-Jährige es lesen."

Doch auch an Lilly denkt Angela in dieser schweren Zeit: "Sie muss in dieser extrem schwierigen Situation die Last der emotionalen und finanziellen Unterstützung auf ihren Schultern tragen." Nun hofft sie darauf, dass Boris es schafft, seine Haftstrafe zu verkürzen. Dabei wünscht ihm Angela viel Kraft: "Damit er die größte Herausforderung seines Lebens bewältigen kann. Um wie ein Fels zu stehen, der darauf wartet, dass der Sturm vorüberzieht und die Sonne durch die Wolken bricht. Um als stärkerer Mann wieder aufzustehen."

Getty Images Anna und Angela Ermakova im Oktober 2018

Getty Images Lilly und Boris Becker im Februar 2018

Instagram / https://www.instagram.com/angela_ermakova_official/ Anna und Angela Ermakova in London im März 2021

