Es wird sehr intim! Erste Male sind eigentlich immer etwas Besonderes. Egal ob es sich dabei um den ersten Kuss, den ersten Freund oder den ersten Sex handelt. Gerade mit Letzterem fangen die einen früher an, andere lassen sich mehr Zeit – wie zum Beispiel Adriana Lima (40): Das Victoria's Secret-Model behielt ihre Jungfräulichkeit bis zur Hochzeit mit ihrem damaligen Ehemann Marko Jarić im Jahr 2009. Damals war sie 27. "Man muss für seine Überzeugungen einstehen – womit auch immer man sich wohlfühlt", sagte sie gegenüber The Huffin. Einige ihrer berühmten Kollegen waren da deutlich eher dran.

Ian Somerhalder (43) startete bereits früh: Der Vampire Diaries-Schauspieler war 13 Jahre alt, als er seine Unschuld verlor. "Es hat Spaß gemacht", erklärte er in der Show Radio Andy. Auch Johnny Depp (58) konnte anscheinend nicht warten und erlebte mit 13 Jahren sein erstes Mal, wie er verriet. Angelina Jolie (46) war in einem ähnlichen Alter: Die Schauspielerin war 14 Jahre jung.

Mit 16 Jahren verlor Miley Cyrus (29) ihre Jungfräulichkeit. "Ich habe es erst mit 16 mit einem Kerl getrieben, aber am Ende habe ich den Kerl geheiratet", verriet sie im Call her Daddy-Podcast und deutete damit an, dass es sich dabei um Liam Hemsworth (32) handelte. Joe Jonas (32) wartete noch vier Jahre länger. Mit 20 hatte er das erste Mal Sex – und das mit niemand geringeren als Ashley Greene (35).

Getty Images Johnny Depp, Schauspieler

Getty Images Liam Hemsworth und Miley Cyrus, 2010

Getty Images Ashley Greene und Joe Jonas, 2010

