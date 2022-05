Achtung, es funkelt und blitzt! In der Nacht von Montag auf Dienstag fand wieder einmal die berühmt-berüchtigte Met Gala im Metropolitan Museum of Art statt. Hollywoods Lieblinge sowie Models, Webstars und auch Influencer tummelten sich zahlreich und warfen sich allesamt ordentlich in Schale. 2022 stand alles unter dem Motto "Gilded Age", was so viel wie das vergoldete Zeitalter der USA bedeutet. Auch TikTokerin Addison Rae (21) war mit von der Partie – und ihr Kostüm wurde für diesen Abend lange vorbereitet!

Die 21-Jährige verzückte auf dem legendären Fashionevent in einem eng anliegenden Glitzerkleid von dem Designer Michael Kors. Laut dessen Angaben dauerte die Bestickung des Kostüms über 350 Stunden, wie JustJared berichtete. Denn 11.000 kleine Spiegel in den verschiedenen Formen und Größen wurden von Hand auf das Kleid gesetzt. Um einen sogenannten Ombré-Effekt zu erzielen, wurden die Spiegel mit einzelnen Mikroperlen in unterschiedlichen Farbtönen versehen.

Bereits im vergangenen Jahr posierte die Internet-Bekanntheit überglücklich auf dem roten Teppich der Met Gala. Damals schlüpfte Addison in eine wunderschöne rote Robe im Korsagen-Stil. Dazu überraschte die Beauty mit einer schulterlangen blonden Mähne.

Anzeige

Getty Images Addison Rae auf der Met Gala im Mai 2022

Anzeige

Instagram / addisonraee Addison Rae im April 2022

Anzeige

Getty Images Addison Rae auf der Met Gala im September 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de