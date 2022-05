Katy Perry (37) macht auf diesem roten Teppich den vielleicht süßesten Liebesbeweis des ganzen Abends. Die Musikerin war das erste Mal seit 2019 wieder auf der Met Gala zu Gast. Mit ihrem Look bei dem Fashion-Event des Jahres bewies sie einmal mehr, wie stilsicher sie ist. Und obwohl ihr Verlobter Orlando Bloom (45) nicht selbst an der Veranstaltung teilnehmen konnte, hatte die Sängerin ihn dennoch die ganze Zeit bei sich.

Auf Instagram postete die Sängerin ein kurzes Video, in dem eine verschnörkelte Brosche mit einem Schwarz-Weiß-Porträt zu sehen ist. Diese wurde in die Schleppe ihres Kleides eingearbeitet. Bei genauerem Betrachten hält diese Brosche ein ganz besonderes Detail bereit: Der Vater ihrer Tochter Daisy Dove Bloom (1) soll darauf zu sehen sein.

Insgesamt glänzte Katy in einem schwarz-weißen, schulterfreien Kleid mit floraler Spitze und einer langen Schleppe von Oscar de la Renta (✝82). Zu dem Kleid trug die "Roar"-Interpretin, fast nicht sichtbare Netzhandschuhe. Den Look ergänzte sie mit einem geglätteten Dutt und schillernden Diamantohrringen. Ihre Fans waren von dem Look auf jeden Fall hin und weg. Einer kommentierte ihren Social-Media-Post mit "wunderschön", während ein anderer schrieb: "Wie immer das schönste Kleid!"

ActionPress Katy Perry und Orlando Bloom im Juli 2021 in Italien

Getty Images Katy Perry bei der Met Gala 2022

Instagram / katyperry Katy Perry und Orlando Bloom im Januar 2021

