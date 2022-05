Von diesem Eingriff hat sich Georgina Fleur (32) wohl etwas anderes erwartet! Die Reality-TV-Bekanntheit spricht mit ihrer Community im Netz über fast alles. Zuletzt thematisierte sie offen ihren After-Baby-Body und gab zu, nicht ganz zufrieden zu sein. Doch auch ein anderes Körperteil schien der Influencerin nicht ganz zu gefallen, weswegen sie dem Beauty-Doc einen Besuch abstattete: Georgina störte sich an ihrer Nase, doch ein kleiner Eingriff machte es nicht besser!

In ihrer Instagram-Story erzählte die 32-Jährige, dass sie sich Hyaluron in die Nase spritzen lassen habe. Statt eine Verbesserung zu sehen, ist Georgina aber total enttäuscht von dem Ergebnis: "Meine Nase war eigentlich so schön. Die hatte nur einen kleinen Hubbel, jetzt habe ich keinen Hubbel mehr, jetzt habe ich eine Welle", regte sich die Mutter einer kleinen Tochter auf.

Ihre Nase sei nach dem Eingriff auch noch total blau. "Ich habe keine Ahnung, warum ich mir solche Probleme mache, obwohl ich gar keine Probleme habe eigentlich", führte Georgina aus. Offenbar wünscht sie sich nun die alte Form ihrer Nase zurück.

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleurs Nase vor dem Eingriff

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de