Sind die beiden aneinandergeraten? In der Nacht von Montag auf Dienstag fand wie jedes Jahr die legendäre Met Gala statt. Neben viel Glamour gab es aber auch eine Menge schräge Kostüme zu begutachten. Viele der Promis herzten sich auf dem roten Teppich und posierten zusammen für die Kamera. Doch gab es etwa auch eine Auseinandersetzung – zwischen Cardi B (29) und Billie Eilish (20)?

Im Netz war ein Video viral gegangen, in dem Billie ihre Musik-Kollegin angeblich als seltsam bezeichnet. Diesbezüglich schickte die "Ocean Eyes"-Interpretin Cardi eine Sprachnachricht auf Instagram, um das Ganze zu klären: "Ich war so besorgt, dass du das sehen würdest. Ich habe die Leute um dich herum als komisch bezeichnet, weil sie alle auf dich zukamen und dir ihre Handys vor die Nase hielten. Da dachte ich nur: 'Schaut ihr doch einfach in die Augen'."

Cardi war Billie im Übrigen gar nicht böse, dafür war sie aber auf die Medien mächtig sauer. "Ich hasse das Internet, denn: Wie könnt ihr eine der schönsten Partys in ein Drama verwandeln? [...] Billie ist mein verdammtes Baby. Gestern von der Met Gala bis zur After Party lief alles ohne Drama ab. Warum wollte ihr alle immer nur Chaos sehen?", wetterte die US-Rapperin sauer.

Getty Images Billie Eilish im März 2022

Getty Images Cardi B im Mai 2022

Getty Images Billie Eilish auf der Met Gala im Mai 2022

