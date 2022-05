Kylie Jenner (24) präsentiert stolz ihre Kurven! Anfang Februar wurde die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit zum zweiten Mal Mutter. Im Netz teilte die Influencerin bereits ein Foto, das ihren Bauch nach der Geburt ihres Sohnes zeigt. Dass die Make-up-Mogulin darauf nicht wie gewohnt ihren straffen Körper zur Schau stellt, feierten die Fans. Nun scheint sie aber wieder zu ihrem üblichen Content überzugehen: Kylie zeigte ihren After-Baby-Body in einem engen Korsett!

Via Instagram teilte die 24-Jährige gleich eine ganze Reihe an Bilder, die sie in einem eng anliegenden weißen Kleid zeigen. In einem geschnürten Korsett kommt die schlanke Taille der Zweifach-Mama perfekt zur Geltung. Mit diesem Outfit mischte sich Kylie offenbar auf der Aftershow-Party der diesjährigen Met Gala unters Volk. "Verheiratet mit der Met", schrieb sie zu dem Beitrag.

Auf der offiziellen Veranstaltung war Kylie aber noch in einem Outfit zu sehen – doch auch da setzte sie auf einen Hochzeitslook. In einem Brautkleid des Labels Off-White mit ausladendem Rock schritt sie über den roten Teppich. Dazu trug die Beauty sogar ein Baseball-Cap mit einem Netz-Schleier.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenners Bauch nach der Geburt

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Mai 2022

Getty Images Kylie Jenner bei der Met Gala 2022 in New York

