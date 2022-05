Bandeln Irina Shayk (36) und Bradley Cooper (47) wieder miteinander an? 2015 machten das Model und der Schauspieler ihre Liebe öffentlich. Nur zwei Jahre später blickte ihr erstes gemeinsames Kind das Licht der Welt. Doch 2019 entschied sich das Paar dazu, getrennte Wege zu gehen. Seither gibt es immer wieder Spekulationen, dass der Filmstar und die Laufstegschönheit ihrer Liebe eine zweite Chance geben. Auch jetzt brodelte die Gerüchteküche: Irina teilte einen Schnappschuss von sich an Bradleys Seite.

Auf Instagram veröffentlichte die 36-Jährige eine Reihe von Fotos, die bei der Met Gala am Montagabend entstanden sind. Auf einer der Aufnahmen posierte die gebürtige Russin an der Seite des A Star Is Born-Darstellers. Arm in Arm stand das einstige Paar zwischen Nicki Minaj (39), Riccardo Tisci (47) und Edward Enninful und blickte in die Kamera. Während Bradley zufrieden lächelte, setzte Irina einen neutralen Gesichtsausdruck auf.

Die Fans der beiden können ihren Augen kaum trauen. Das Bild erweckt in ihnen die Hoffnung auf ein Liebes-Comeback der beiden. "Seid ihr wieder zusammen?", fragte ein Follower unter dem Beitrag. "Ich liebe es, Bradley und Irina zusammen zu sehen", kommentierte ein weiterer Anhänger des Models den Post.

