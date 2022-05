Große Überraschung bei Let's Dance. In den vergangenen Wochen zeigten Kathrin Menzinger (33) und René Casselly (25) immer wieder spektakuläre Choreografien auf dem Tanzparkett. Vor allem mit den artistischen Teilen in ihren Tänzen sorgte das Tanzpaar regelmäßig für großes Erstaunen bei der Jury und den Zuschauern. Auch heute wollten Kathrin und René wieder mit einer besonderen Hebefigur punkten, doch wider Erwarten ging diese schief.

"Ich hatte nicht die Kraft, mich hochzuziehen. Es ist nicht seine Schuld", erklärte die Profitänzerin nach ihrem Auftritt der Jury und Moderator Daniel Hartwich (43). Da Motsi Mabuse (41) jedoch so gespannt darauf war, zu sehen, was sie sich einfallen lassen haben, durften die Blondine und der Zirkusartist ihre Hebefigur noch einmal zeigen. Für ihre Tanzdarbietung erhielten sie 23 Punkte von der Jury. "Wir riskieren alles. Es ist eine Liveshow, da kann immer mal was schief gehen", meinte René anschließend.

"Das war vielleicht das Menschlichste, das wir gesehen haben, dass es schief gehen kann", kommentierte Motsi in ihrer Bewertung den Patzer am Ende des Tanzes. "Ich fand die Nummer sehr geil, von Anfang an. Aber kurz bevor die Schlussnummer passierte, dachte ich mir: 'Oh'. Das Tempo wurde weniger bei beiden", fasste Joachim Llambi (57) den Moment zusammen.

Getty Images René Casselly und Kathrin Menzinger bei "Let's Dance"

Getty Images René Casselly und Kathrin Menzinger holen ihre Hebefigur nach

Instagram / kathrin_menzinger Kathrin Menzinger und René Casselly beim Training

