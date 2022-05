Ein Temptation Island-Pärchen hat prominenten Support. Derzeit läuft bereits die vierte Staffel der Realityshow, in der vier Pärchen die Treue ihrer Partner auf die Probe stellen. Unter anderem testen auch Elli Loretta und Credo La Marca ihre Loyalität auf der Insel der Versuchung. Besonders Credo hat es dabei bereits ordentlich krachen lassen. Die beiden haben auf ihrer Reise berühmte Unterstützung von einer Ex-Islanderin: Mrs.Marlisa. Doch was sagt sie zu dem Verhalten ihrer Freunde?

Beim Bildrenntag hat Marlisa Promiflash verraten, dass sie die neue Staffel gespannt verfolgt. "Zwei gute Freunde von mir sind als Couple dabei, Elli und Credo. Da muss ich die beiden als gute Freundin auf jeden Fall unterstützen", plaudert die Influencerin aus und fügt lachend hinzu: "Als alte Ex-Islanderin muss man natürlich auch gucken, wie die Nachfolger sind!" Mit dem Auftritt der beiden ist Marlisa sehr zufrieden. "Ich muss sagen, sie sind sehr unterhaltsam und schlagen sich sehr gut und sind dort auch wirklich so, wie sie privat sind", erklärt die Influencerin. "Also Credo kenne ich nicht anders, volle Partysau und Elli, wie sie so ist, redet viel", verrät die Beauty abschließend noch.

Marlisa war mit ihrem damaligen Partner Fabio De Pasquale 2021 ebenfalls auf der Insel der Verführung. Die beiden verließen "Temptation Island" zwar als Paar, dennoch folgte Anfang des Jahres die Trennung. Inzwischen sei Marlisa aber wieder offen für eine neue Liebe.

RTL / Frank J. Fastner Elli und Credo, "Temptation Island"-Kandidaten 2022

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa, Influencerin

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa und ihr Freund Fabio

