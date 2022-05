Thomas Hayo und Heidi Klum (48) verbindet schon seit vielen Jahre eine enge Freundschaft! Der Kreativdirektor und das Supermodel arbeiteten von 2011 bis 2018 Seite an Seite bei der Castingshow Germany's next Topmodel als Juroren. Auch nach seinem GNTM-Aus lädt die Modelmama ihren guten Freund immer wieder als Gast ans Set der TV-Show ein. Aber wie lernten sich Thomas und Heidi eigentlich kennen? Jetzt rief sich der gebürtige Saarländer die Anfänge der Freundschaft in Erinnerung...

Gegenüber ProSieben berichtete Thomas nun von der ersten Begegnung mit Heidi in den 90er-Jahren. "Auf der Geburtstagsparty ihres ersten Ehemannes Ric Pipino haben wir uns kennengelernt und auf Anhieb total gut verstanden", erinnerte er sich und betonte: "Rückblickend war es ein interessanter Abend und eine interessante Zeit." Der heute 53-Jährige habe die Blondine nämlich kennengelernt, bevor die beiden große Erfolge gefeiert haben. "Wir waren beide quasi deutsche 'Dorfkinder', die gerade in New York angekommen sind", scherzte er.

Doch sowohl Heidis als auch Thomas' Karriere nahm in den Jahren darauf so richtig an Fahrt auf! Trotzdem seien die ersten Momente ohne großes Blitzlichtgewitter auch heute noch wichtig für ihre Freundschaft. "Ich glaube, uns verbindet diese erste Zeit in New York einfach miteinander, in der wir noch nicht wussten, ob und wie wir überhaupt in der Metropole Fuß fassen würden", vermutete der Kreativdirektor nämlich.

Getty Images Thomas Hayo im April 2022 in New York City

ProSieben / Sven Doornkaat Heidi Klum und Thomas Hayo bei "Germany's next Topmodel"

Getty Images Heidi Klum im April 2022 in Pasadena

