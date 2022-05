Kim Tränkas Mutter Anja ist in einer Hinsicht nicht ganz so gut auf den Umzug ihres Sohnes zu sprechen. Der Automobilkaufmann hat bei Prince Charming seine große Liebe gefunden. Mit seinem Gewinner Maurice Schmitz ist er immer noch überglücklich. Mittlerweile wohnen die beiden sogar unter einem Dach – allerdings nicht in Kims alter Heimat Bremen, sondern in Köln. Spontane Besuche seiner Familie im niedersächsischen Stade sind daher passé. Seine Mutter Anja bedauert das.

Im Gespräch mit der Moderatorin Laura Wontorra (33) erzählte Kims Mama bei Grill den Henssler, dass sie eigentlich kaum Probleme hatte, ihren Sohn ziehen zu lassen, als er noch in der Hansestadt gewohnt habe. Die ist von ihrer Heimat Stadte schließlich nur etwa 100 Kilometer entfernt: "Nach Bremen konnte man immer mal hinfahren, jetzt überlegt man sich das schon mal." Bis nach Köln sind es von Stade aus dagegen über 400 Kilometer. Auf die Frage, ob sie deswegen traurig sei, antwortete sie: "Ja, schon."

Zu seiner Familie hat Kim ein sehr gutes Verhältnis. Vor allem in Bezug auf sein Coming-out sei sie ihm eine große Stütze gewesen. "Ich habe auch während der ["Prince Charming"-]Dreharbeiten mitbekommen, wie viele bescheuerte Geschichten es gibt, was das Outing angeht und wie viele Familien daran zerbrochen sind", erinnerte sich der Influencer. Er sei deswegen umso glücklicher, dass seine Familie das Ganze so gut aufgenommen habe.

RTL Maurice Schmitz und Kim Tränka bei der "Prince Charming"-Wiedersehensshow

RTL / Frank W. Hempel Kim Tränka und sein Mutter Anja bei "Grill den Henssler"

Instagram / kim_tnka Kim Tränka, Prince Charming 2021

