Cheyenne Ochsenknecht (21) und ihre Mama sind ein Herz und eine Seele. Im Netz zeigt die Tochter von Uwe (66) und Natascha Ochsenknecht (57) öfter, wie wichtig ihr ihre Familie ist. Auch wenn es immer mal wieder zu Spannungen oder kleinen Reibereien kommt, ist der Zusammenhalt untereinander für das Model unverzichtbar. Kein Wunder also, dass Cheyenne ihrer Mama Natascha anlässlich des Muttertags nun einige liebevolle Worte widmete.

"Fröhlichen Muttertag an die beste Mama der ganzen Welt", schwärmte die 21-Jährige in ihrer Instagram-Story von ihrer Mutter. Anschließend ließ sie ihre Community noch an ein paar Lieblingsmomenten mit ihrer "Mami" teilhaben. So postete Cheyenne zum Beispiel einen kurzen Clip, in dem sie sich erkundigte, ob Natascha besser aussehe als sie, oder teilte ein Throwback-Bild des Mutter-Tochter-Duos. Zudem verriet die Influencerin, dass die beiden sogar schon einmal zusammen auf einem Rammstein-Konzert waren. Auch ihrer Oma Bärbel wünschte die kleine Schwester von Jimi Blue (30) abschließend noch einen wundervollen Tag.

Seit gut einem Jahr ist die Diese Ochsenknechts-Schönheit außerdem selbst Mutter einer kleinen Tochter, was sie am heutigen Tag ebenfalls zelebrieren wollte. Zu einem Bild aus der Schwangerschaft schrieb Cheyenne: "Alles Gute zum Muttertag an alle tollen Mütter da draußen". In den Kommentaren meldete sich dann auch Natascha zu Wort. "Von Muddi zu Muddi. Alles Liebe zum Muddertag, mein Herz", wünschte die 57-Jährige ihrem Sprössling.

Cheyenne und Natascha Ochsenknecht im Mai 2022

Natascha Ochsenknecht mit ihrer Mutter Bärbel und ihrer Tochter Cheyenne

Cheyenne und Natascha Ochsenknecht

