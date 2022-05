Ist Fabio de Pasquale bereit für eine neue Freundin? In den letzten Monaten machte der ehemalige #CoupleChallenge-Teilnehmer vor allem Schlagzeilen mit seiner Trennung von Influencerin Mrs.Marlisa. Das Paar, das bei Temptation Island den Treuetest bestanden hatte, geht seit Januar getrennte Wege. Nun scheint der Fitnesstrainer schon so weit zu sein, sich erneut zu verlieben – und das womöglich im TV?

Promiflash hat den Italiener beim Doing the Lit Social Media Shit Event in Berlin getroffen. "Ich bin immer bereit für eine neue Liebe. Wenn sich irgendwas entwickelt, dann bin ich auf jeden Fall offen", erklärte Fabio. Hinzu kommt: "Ich suche keine Liebe, aber wenn sich Liebe in einer TV-Show ergibt, dann bin ich auf jeden Fall dabei!"

Fabio ist somit einer neuen Beziehung nicht abgeneigt und hat auch schon ganz klare Kriterien und Vorstellungen von seiner Traumfrau: "Wenn eine Frau kommt, dann soll sie auf jeden Fall offen mit mir sein und ehrlich sein. Sie muss Sport mit mir machen und zusammen kochen." Er wüsste aus eigener Erfahrung, dass gemeinsame Interessen wichtig seien für eine Beziehung: "Diese Frau muss zu meinem Lifestyle passen."

Instagram / fabio_de_pasquale Mrs.Marlisa mit Fabio De Pasquale

Instagram / fabio_de_pasquale Fabio De Pasquale in Amsterdam 2021

RTL / Frank Beer Fabio de Pasquale, "#CoupleChallenge"-Teilnehmer 2021

