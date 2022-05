Bushido (43) richtete liebevolle Worte an seinen Nachwuchs! Nach seiner turbulenten Vergangenheit ist der Rapper an der Seite seiner Frau Anna-Maria Ferchichi (40) inzwischen wohl zur Ruhe gekommen. Gemeinsam hat das Paar sieben Kinder. Im November 2021 erblickten ihre Nesthäkchen, die Drillinge Leonora, Naima und Amaya, das Licht der Welt. Das Leben als Papa genießt der Rapper offenbar in vollen Zügen. Im Netz postete Bushido nun eine niedliche Liebeserklärung an seine Kids.

Via Instagram teilte der 43-Jährige ein süßes Foto mit vier seiner Kinder. "Was ich mir immer gewünscht habe. Eine Familie", schwärmte der "Sonnenbank Flavour"-Interpret. Seine Sprösslinge seien inzwischen zu seinen besten Freunden geworden. Die Zeit mit den Kleinen schätzt Bushido offenbar sehr. "An Tagen wie heute ist der ganze Zirkus da draußen noch weiter weg", betonte er.

Bei aller Liebe zu seiner Rasselbande ist für Bushido die Familienplanung nun aber abgeschlossen. Damit ist er sich mit seiner Frau einig. Diese verriet nach der Drillingsschwangerschaft via Instagram: "Ich bin so unfassbar dankbar für meine acht Kinder, aber ich will nie wieder schwanger sein."

Instagram / bush1do Anna-Maria und Bushido mit ihren Kids, Dezember 2021

bush1do / Instagram Bushido und seine Tochter im Januar 2022

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi

