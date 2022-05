Wolfgang Bahro (61) bringt seine eigenen Ideen ein. Seit 1993 ist der Schauspieler fester Bestandteil von GZSZ und verkörpert den Serienanwalt Dr. Jo Gerner. Im Laufe der Jahre durchlebte seine Figur bereits die verschiedensten Situationen. Doch hatte der TV-Star auch Mitspracherecht bei den Storys? Nun verriet Wolfgang, dass er in der Vergangenheit bereits des Öfteren an der Entstehung von den Geschichten bei GZSZ mitgewirkt hat.

Im Interview mit RTL erzählte der 61-Jährige, dass er unter anderem für eine Story aus dem vergangenen Jahr verantwortlich war: "Die Geschichte, dass sich Gerners Tochter Johanna im Internet in einen jungen Mann verliebt, der sie dazu bringt, ihr Nacktfotos zu schicken, mit denen er sie dann erpresst." Damit habe er auf das Thema aufmerksam machen und die Menschen dafür sensibilisieren wollen. Auch neulich habe er den Drehbuch-Autoren wieder einen Vorschlag gemacht. "Vielleicht gibt es ja demnächst Besuch aus dem Ausland oder eine Familienangehörige taucht am Kolle-Platz auf, um das Leben des gerissenen Anwalts Jo Gerner ein wenig durcheinanderbringen", teaserte der Schauspieler an.

Aber Wolfgang hilft nicht nur dabei, neue Geschichten zu finden, sondern äußert auch Kritik. So war er zum Beispiel vor einigen Jahren nicht damit einverstanden, dass Gerner seine damalige Lebensgefährtin öffentlich demütigt. "Ich habe mich geweigert, diese Szene zu spielen. Jo Gerner hat sicher viele negative Eigenschaften, aber er ist kein Sadist und würde nie Menschen erniedrigen, die ihm nichts getan habe", erklärte der GZSZ-Star.

RTL / Rolf Baumgartner Johanna (Charlott Reschke) und Jo Gerner (Wolfgang Bahro) bei GZSZ

RTL / Rolf Baumgartner Wolfgang Bahro, Schauspieler

TVNOW / Rolf Baumgartner Wolfgang Bahro am neuen GZSZ-Set

