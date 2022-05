Wie war es für sie? In der vergangenen Woche bezogen die Jakic-Twins (25) die Sala von Kampf der Realitystars. Ilona und Suzana sehen sich aber nicht nur zum Verwechseln ähnlich, sie machen auch so gut wie alles zusammen – und gleichzeitig. Das irritierte die Mitbewohner am Starstrand und auch den einen oder anderen Zuschauer vor dem Fernseher. Die Influencerinnen sind solche Reaktionen gewohnt: Promiflash verrieten sie, wie es ihnen damit geht.

"Wir kennen es mittlerweile nicht anders", erzählten die beiden im Gespräch mit Promiflash. Schließlich werde alles, was ein wenig anders sei, schnell von allen Seiten kritisch beäugt – doch das störe die beiden weniger: "Es stimmt, dass wir für die Gesellschaft kein 'normales' Leben führen, dafür aber ein überglückliches!" Dafür seien sie sehr dankbar, fügten Ilona und Suzana hinzu.

"Wir können verstehen, wenn andere Menschen ein bisschen Zeit brauchen, um das zu verstehen", zeigten sich die zwei einsichtig. Dennoch wünschen sie sich, dass ihr Lebensentwurf auf Respekt stoße: "Wir finden, jeder sollte akzeptiert werden, genau so wie er ist."

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

RTLZWEI/Paris Tsitsos Der Cast von "Kampf der Realitystars" 2022

RTLZWEI Jakic-Twins, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmerinnen

Kampf der Realitystars, RTL II Der Cast von "Kampf der Realitystars" beim Spiel

