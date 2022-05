Es waren schwere Stunden für sie! Christina Haack meldete sich mit beunruhigenden News bei ihren Fans: Denn ihrem Sohn Brayden ging es gar nicht gut – der Sechsjährige musste sogar ins Krankenhaus. Die US-Amerikanerin, die vor Kurzem klammheimlich ihren Liebsten Joshua Hall geheiratet haben soll, wendete sich daraufhin an ihre Follower. Offenbar war bei ihrem Kleinen ein entzündeter Blinddarm übersehen worden.

Auf Instagram teilte Christina ein emotionales Bild. Darauf liegt Brayden in seinem Krankenbett und ist an unterschiedliche Geräte angeschlossen. "Nachdem wir ihn in die Notaufnahme gebracht hatten, musste ihm in einer Not-OP der Blinddarm entnommen werden", schrieb die Blondine unter den Beitrag. Es seien zwölf bange Stunden für die Familie gewesen: "Es gibt nichts Schlimmeres, als dein Kind mit solchen qualvollen Schmerzen zu sehen."

Glücklicherweise befinde sich ihr Sohn inzwischen wieder in einem stabilen Zustand, betonte die TV-Persönlichkeit: "Der Eingriff verlief gut und er erholt sich schnell. Wir sind guter Dinge." Christina bedankte sich außerdem bei den Mitarbeitern des Krankenhauses, die sich aufopferungsvoll um Brayden gekümmert hätten.

Instagram / christinahaack Christina Haacks Sohn Brayden im Mai 2022

Instagram / christinahaack Christina Haack und ihr Partner Joshua Hall

Instagram / christinahaack Christina Haack, TV-Persönlichkeit

